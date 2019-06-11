Сложно представить хозяйку, не закупоривающую на зиму томаты. И у каждой обязательно найдутся свои оригинальные рецепты. Удивительно вкусной получается консервация, сочетающая в себе овощи и фрукты. Здесь приводятся варианты заготовок помидор с яблоками.

Подготовка яблок и помидор к заготовке

Как и в любой консервации, предварительный этап отводится на тщательную подготовку продуктов (особенно, если закупорка будет проходить без стерилизации или использования уксуса). Плоды тщательно сортируют, отбраковывая те, что имеют пятна, трещины, признаки подгнивания. Яблоки и томаты, что будут использоваться, хорошенько моют перед самым применением.

Помидоры

С яблоками можно консервировать томаты любой спелости – зеленые, бурые, красные. Следует учесть, что перезрелые плоды от тепловой обработки потеряют форму и потекут. Помидоры с плотной шкуркой рекомендуется надколоть вилкой перед закладкой в банки. В противном случае под воздействием высоких температур кожица треснет.

Яблоки

Фрукты для данной заготовки выбирают кисловатых сортов – так лучше обеспечится консервация. Плотную кожицу рекомендуется с плодов срезать, тонкую можно не трогать (если рецепт не требует обратного). При засолке плодов в бочках яблоки используют цельными. Для банок их лучше разрезать на дольки, удалив семенную часть.

Чтобы до укладки в тару мякоть не потемнела, части плодов выдерживают в подкисленной воде – 1 г кислоты на 1 л прохладной воды. Можно использовать и подсоленную жидкость – 20 г на литр. Непосредственно перед закладкой дольки следует промыть в проточной воде.

Самые вкусные рецепты яблок с помидорами на зиму

В многообразии рецептов столько оригинальных вариантов заготовок, и все их хочется попробовать. Но в одной статье сложно вместить такое обилие, поэтому здесь приводятся те рецепты, которые легко освоит и начинающая хозяйка.

Пальчики оближешь

Консервированные по данному рецепту плоды получаются, действительно, объедение, Вкусен и маринад с приятным яблочно-пряным ароматом. Готовится закупорка привычным для многих хозяюшек способом – пикантность придается сочетанием ингредиентов:

на дно банок укладывают веточки петрушки, зубцы чеснока (по 2 шт. в каждую емкость), кольца репчатого лука;

добавляют специи – по 1 гвоздике, 2 горошины душистого и 10 горького перца в каждую банку;

сверху кладут одним слоем дольки яблок (с 2-х шт.);

томаты (2,5 кг) укладывают плотно в банки по самые плечики (лучше взять небольшие плоды);

емкости заливают кипятком и оставляют на 15 минут;

слив из банок воду в кастрюлю, добавляют в нее сахар (1/2 стакана) и соль (2 ст.л.);

прокипятив 2 минуты, маринад разливают по банкам;

добавив в тару уксус 9% из расчета 1 ст.л. на 1 л емкости, сразу закатывают.

Перевернув банки вверх донцами, хорошо закутывают теплым одеялом и оставляют в таком положении до полного остывания (на сутки).

Без уксуса

В данном рецепте столовый продукт не нужен – его вполне заменит яблочная кислота свежих плодов с зеленой кожицей. Обойтись можно и без утомительной стерилизации. Подготовив томаты «сливки» (1,5 кг) небольшого размера и литровые банки, приступают к следующим действиям:

яблоки (3-4 шт.), не очищая кожицы, разрезают на 8 долей и вынимают семена;

равномерно распределяют по банкам, прикрыв ими дно;

сверху укладывают помидоры;

вскипятив воду, сразу заливают ею банки;

через 10 минут жидкость сливают обратно в кастрюлю;

ставят на огонь, долив еще 40-50 мл воды;

всыпают соль и сахар по 50 г и доводят до кипения;

кладут лавровый лист (3-4 шт.) и перец горошком (10-12 шт.);

дав прокипеть еще 1 мин, заливают кипящим маринадом помидоры.

При разливке стараются распределить равномерно по банкам специи. Емкости сразу же накрывают металлическими крышками и закатывают. Охлаждение – в перевернутом положении под теплым одеялом.

Маринованные томаты с яблоками без уксуса и лимонной кислоты: видео

Без стерилизации

В последнее время хозяйки все чаще прибегают к консервации без стерилизации. Это позволяет сократить время, а соблюдение технологии не дает банкам «взрываться»:

подготавливают ингредиенты – яблоки без кожуры (5 шт.) нарезают на 8 частей, удалив семена; очищают зубцы чеснока (15 шт.);

в стерильные сухие банки продукты укладывают в такой последовательности:

— на дно — веточки укропа;

— слой яблок;

— томаты (3 кг) – по плечики банки;

— еще 1 слой яблок;

заливают кипятком, накрывают крышками и дают напариться в течение 10 минут;

воду сливают в кастрюлю и на ее основе готовят маринад, добавив сахар (2 ст.л.), соль (4 ст.л.), душистый перец (5 горошин), лавровый лист (5 шт.);

дав покипеть 5 минут, вливают уксус 9% (5 ст.л.).

Залив банки горячим маринадом, закрывают капроновыми крышками. Дают остыть естественным образом, затем выносят в погреб. Через месяц помидоры с яблоками можно подавать к столу. Этот рецепт иногда используют для засолки плодов в бочках (без уксуса). Тогда яблоки лучше класть в тару целыми.

На 3х литровую банку

Настоящие гурманы стараются делать заготовки на зиму большими объемами, поэтому используют часто 3-х литровые бутыли. За основу можно взять любой из приглянувшихся рецептов, либо попробовать вот такой:

банку заполняют доверху томатами (1,5 кг), пересыпая их послойно дольками яблок (0,5 кг на 1 емкость);

по бокам равномерно распределяют полоски болгарского перца (зеленого и красного по 1 шт.), а также веточку петрушки;

далее следуют, как обычно, – заливают банку кипятком и через 5 минут воду сливают;

для приготовления маринада берут 1 ст.л. соли и 5 ст.л. сахара, 50 мл уксуса (6%).

Залитые маринадом помидоры сразу закатывают, сутки выдерживают под одеялом в перевернутом состоянии.

Помидоры с яблоками и свеклой

Данный рецепт дополнен натуральным красителем, придающим маринаду особую привлекательность. Входящий в состав репчатый лук привносит во вкус пикантность и наполняет банку оригинальным запахом. Технология приготовления стандартная и включает в себя такие шаги:

подготавливают ингредиенты:

— свеклу (1 шт.) очищают от кожицы и нарезают пластинами;

— яблоко режут на ломтики;

— лук (2 шт.) шинкуют кольцами;

продукты укладывают в 3-х литровую банку;

далее тару наполняют томатами до горлышка;

заливают кипятком и выдерживают 20 минут;

из слитой воды готовят маринад, взяв такое количество ингредиентов (из расчета на 1,5 л воды) – 1 ст.л. соли, 150 г сахара, 0,5 стакана уксуса.

Закатка и охлаждение проводятся по тому же принципу, что и в предыдущих рецептах. Не менее оригинальным получается консервация из зеленых помидоров. Их рекомендуется порезать на такие же дольки, что и яблоки. В данном случае к ингредиентам добавляют еще веточку петрушки и душистый горошек (по вкусу). А вот количество уксуса нужно убавить до 70 мл.

По-немецки № 1

Консервацией занимаются хозяйки всего мира. Их рецепты во многом перекликаются, и, тем не менее, стоит рассказать, как маринуют помидоры в Германии. Хотя у российских хозяек эта технология давно практикуется. Все ингредиенты взяты из расчета на банку 1 л:

на дно емкости укладывают горошины черного перца и гвоздику (по 4 шт.);

банку наполняют мелкими помидоринами вперемежку с дольками яблок (по 0,5 кг), а также полосками зеленого болгарского перца;

банки заливают кипятком и через 5 минут сливают;

для маринада берут сахар (5 ст.л.), соль (1 ст.л.) и белый винный уксус (50 мл).

Кипящим рассолом заливают помидоры, закатывают и остужают под одеялом. В дальнейшем хранят в прохладном месте.

Помидоры с яблоками по-немецки: видео

По-немецки № 2

Этот рецепт в народе также называют немецким (видимо, из-за ядрености маринада). В данном варианте яблочки берут небольшого размера, так как укладывают в банку цельными. Приведенное ниже количество ингредиентов рассчитано на емкость в 3 л:

дно банки застилают листьями хрена (3 шт.);

укладывают укропные зонтики (6 шт. небольших), зубчик чеснока, черный перец (18 горошин), резаный кольцами жгучий красный перец (1/2 стручка);

банку наполняют послойно яблоками (700 г) и помидорами (2 кг).

Далее действуют, как всегда, – двойная заливка, закатка и охлаждение под одеялом. Для маринада необходимо взять 3 л воды, по 100 г сахара и соли, 160 мл уксуса. При этом столовый продукт вводят в жидкость не сразу, а непосредственно перед снятием кастрюли с плиты.

Каждый из описанных рецептов – это маленький шедевр кулинарного искусства. Поэтому не стоит делать заготовки малыми порциями, чтобы помидоров с яблоками хватило на всю зиму. Ведь подобная консервация расходится «на ура» — ее подают не только к праздничному столу, но и вводят в ежедневное меню.